Президент «Металлиста» будет добиваться отмены санкций ФФУ в Лозанне

Президент футбольного клуба «Металлист» Александр ЯРОСЛАВСКИЙ считает несправедливым решение Апелляционного комитета Федерации футбола Украины наказать его клуб якобы за договорный матч с ФК «Карпаты» и обратится с апелляцией в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказано в заявлении А.ЯРОСЛАВСКОГО, размещенном на официальном сайте ФК «Металлист».

«Стало известно о решении Апелляционного комитета ФФУ, которое касается пресловутого матча «Металлист» - «Карпаты» трехлетней давности. Это решение фактически продублировало то незаконное и несправедливое решение, которое раньше вынес контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ. Пусть оно останется на совести тех, кто его принимал», говорится в заявлении.

«Как отметил А.ЯРОСЛАВСКИЙ, он будет добиваться «отмены этого несправедливого решения всеми доступными законными путями и средствами, в первую очередь - путем обращения с апелляцией в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, в котором независимые и незаангажированные юристы дадут оценку решению АК ФФУ».

Как сообщал УНИАН, в августе 2010 года контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ признал договорным матч 26-го тура 17-го чемпионата Украины между клубами «Металлист» (Харьков) - «Карпаты» (Львов), который состоялся 19 апреля 2008 года, и снял с обеих команд по 9 очков в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

18 августа этого года «Металлист» выступил с апелляцией на решение КДК ФФУ.

19 октября Апелляционный комитет ФФУ смягчил наказание для участников “договорного” матча “Металлист” - “Карпаты”.

В решение, ранее принятое контрольно-дисциплинарным комитетом ФФУ, были внесены некоторые изменения.

В частности, пожизненно отстраненным от какой-либо деятельности в футболе экс-игроку "Карпат" Сергею ЛАЩЕНКОВУ и заместителю генерального директора "Металлиста" Евгению КРАСНИКОВУ объявили пятилетнюю дисквалификацию, генерального директора львовского клуба Игоря ДЕДИШИНА отстранили от футбольной деятельности на три года вместо пяти, а все футболисты "Карпат", которые принимали участие в этой игре, дисквалифицированы на два года условно.

Апелляционный комитет оставил действующим решение о снятии с обоих клубов девяти турнирных очков, однако это будет сделано не в текущем сезоне, а в следующем. Также "Металлист" лишен бронзовых наград, завоеванных в сезоне 2007/08 года.