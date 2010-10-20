Результаты 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов (группы E-H)

Завершился третий игровой день группового раунда Лиги чемпионов в группах E-H

Группа E Рома - Базель 1:3 (Боррьелло 21 - Фрай 12, Инкум 44, Кабрал 90+3)

Бавария - Клуж 3:2 (Каду 32 автогол, Панин 38 автогол, Гомес 77 - Каду 27, Кулио 86)

После трех туров у Баварии 9 очков, у Ромы, Клужа и Базеля - по 3.

Следующие игры 3 ноября: Базель - Рома, Клуж - Бавария

Группа F

Олимпик - Жилина 1:0 (Диавара 48)

Спартак - Челси 0:2 (Жирков 23, Анелька 43)

После трех туров у Челси - 9 очков, у Спартака 6, у Марселя 3, у Жилины 0.

Следующие игры 3 ноября: Жилина - Олимпик, Челси - Спартак

Группа G Аякс - Осер 2:1 (Зеев 7, Суарес 41 - Бирса 56)

Реал - Милан 2:0 (Роналду 13, Озил 14)

После трех туров у Реала 9 очков, у Милана и Аякса - по 4, у Осера 0.

Следующие игры 3 ноября: Милан - Реал, Осер - Аякс

Группа H

Арсенал - Шахтер 5:1 (Сонг 19, Насри 42, Фабрегас 59 пен., Уилшер 65, Шамах 69 - Эдуардо 80)

Брага - Партизан 2:0 (Лима 35, Матеус 90)

После трех туров у Арсенала - 9 очков, у Шахтера 6, у Браги 3, у Партизана 0.

Следующие игры 3 ноября: Шахтер - Арсенал, Партизан - Брага

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Сегодня тур продолжат

Группа A. Интер (4) - Тоттенхэм (4), Твенте (1) - Вердер (1)

Группа B. Шальке-04 (3) – Хапоэль (0), Лион (5) - Бенфика (3)

Группа C. Рейнджерс (4) – Валенсия (3), МЮ (4) - Бурсаспор (0)

Группа D. Панатинаикос (0) – Рубин (1), Барселона (4) - Копенгаген (6)