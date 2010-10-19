Шахтер впервые проиграл в ЛЧ

Завершился третий матч в группе Н группового раунда Лиги чемпионов между донецким Шахтером и лондонским Арсеналом.

Арсенал - Шахтер 5:1 (Сонг 19, Насри 42, Фабрегас 59 пен., Уилшер 65, Шамах 69 - Эдуардо 80)

Кажется, что счет не отражает хода игры. Столь явного преимущества Арсенала не ощущалось на поле. Ровная игра шла в основном в середине поля и на подступах к штрафным площадкам, с минимумом силовых столкновений и фолов. Но в каждом эпизоде: передаче, отборе, обводке, удержании мяча в борьбе, выборе позиции, скорости, разрезании защиты - а особенно при завершении моментов: 4 удара из 7 оказались голевыми - Арсенал был "чуть-чуть" быстрее и увереннее. Вот эти "чуть-чуть" на протяжении всех 90 минут и отражаются в счете 5:1. Арсенал навязал свою игру и провел ее как суперклассная команда против классной.

В другом матче этой группы Брага выиграла у Партизана 2:0

После трех туров у Арсенала - 9 очков, у Шахтера 6, у Браги 3, у Партизана 0.