С Металлиста и Карпат снимут по 9 очков, но не сейчас

Апелляционный комитет Федерации футбола Украины своим решением смягчил наказание для участников “договорного” матча чемпионата Украины по футболу сезона 2007/08 “Металлист” (Харьков) – “Карпаты” (Львов).

Об этом пишет Champion со ссылкой на газету "Спорт-Экспресс в Украине".

В решение, которое ранее принял контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ, были внесены некоторые изменения.

В частности, пожизненно отстраненным от какой-либо деятельности в футболе экс-игроку "Карпат" Сергею ЛАЩЕНКОВУ и заместителю генерального директора "Металлиста" Евгению КРАСНИКОВУ объявили пятилетнюю дисквалификацию, генерального директора львовского клуба Игоря ДЕДИШИНА отстранили от футбольной деятельности на три года вместо пяти, а все футболисты "Карпат", которые принимали участие в этой игре, дисквалифицированы на два года условно.

Апелляционный комитет оставил в силе решение о снятии с обоих клубов девяти турнирных очков, однако это будет сделано не в этом сезоне, а в следующем. Также "Металлист" лишен бронзовых наград, завоеванных в сезоне 2007/08 года.

Как сообщал УНИАН, в августе 2010 года контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ признал договорным матч 26-го тура 17-го чемпионата Украины между клубами «Металлист» (Харьков) и «Карпаты» (Львов), который состоялся 19 апреля в 2008 г. в Харькове, и снял из обеих команд по 9 очков в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

18 августа ФК «Металлист» выступил с апелляцией на решение КДК ФФУ.