Арсенал - Шахтер: на кого ставят букмекеры

Сегодня, 19 октября, в Лондоне состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов между "Арсеналом" и "Шахтером". Букмекеры оценили шансы обеих команд на победу в матче.

Согласно котировкам авторитетнейшей букмекерской конторы William Hill, английский гранд считается безоговорочным фаворитом этого поединка.

Коэффициент на победу канониров составляет 1,7, тогда как шансы "Шахтера" на победу оцениваются коэффициентом 5,0, а ничья - 3,6.

Если превратить эти цифры в проценты, то вероятность победы "Арсенала" - 57%, ничьи - 28%, а "Шахтера" - 15%.

Матч "Арсенал" - "Шахтер" состоится сегодня, во вторник, 19 октября, в Лондоне. Начало матча в 21:45. Прямая трансляция на телеканале "Украина".

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Gazeta.ua