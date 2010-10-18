Шевченко в восторге от боя Кличко с Бриггсом

В субботу днем Андрей Шевченко вместе с «Динамо» добывал непростую победу над «Карпатами», а уже вечером был в Гамбурге, поддерживая Виталия Кличко.

– Я в восторге от боя, – признался Шевченко после поединка "Блику". – Мне очень повезло – первый раз на поединке Виталия и все так драматически сложилось. Я сполна прочувствовал напряжение зала. Повторюсь, просто великолепный поединок.

Футболист прокомментирвал увиденное в ринге: "...Бриггс оказался крайне крепким парнем. И пусть досрочно Виталику бой завершить не удалось, я получил сумасшедшее удовольствие от этого поединка. До этого смотрел бои братьев Кличко по телевизору. Но тут – живая, ни с чем не сравнимая атмосфера. Это просто супер!"