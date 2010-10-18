Результаты 13-го тура Чемпионата Украины по футболу
Арсенал зашел в "пятерку"
Завершился 13-й тур Чемпионата Украины по футболу.
Кривбасс - Металлург З 0:0
Ворскла - Арсенал 0:1 (Гусев 90+1)
Днепр - Заря 1:1 (Гоменюк 28 - Лазарович 2)
Напомним, что ранее сыграны матчи: Металлист – Волынь 3:1 (Девич 37, 79, Воробей 80 – Павлов 39)
Динамо – Карпаты 1:0 (Алмейда 12)
Оболонь – ФК Севастополь 2:2 (Мандзюк 37, Худзик 45 – Агахова 4, Пластун 82 автогол)
Таврия - Ильичевец 2:2 (Коробка 82, 86 - Путивцев 28, Тищенко 57)
Металлург Д - Шахтер 0:2 (Чигринский 9, Тейшейра 18)
Все лидирующие в первенстве команды добились побед, все замыкающие таблицу команды сыграли вничью - поэтому перемен в таблице немного. Кроме одной. Поскольку проиграли сразу три клуба, преследующие лидеров (Карпаты, Ворскла и Металлург Д), три очка Арсенала вывели его сразу на пятое место.
Ничья Днепра помешала ему вернуться в тройку, но четвертая позиция еще минимум тур ему гарантирована.
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Матчи 14-го тура состоятся (в скобках набранные очки)
22 октября
Оболонь (12) - Таврия (15)
23 октябряЗаря (12) - Кривбасс (16)
ПФК Севастополь (11) - Металлург З (3)
Шахтер (34) - Ворскла (18)
Арсенал (20) - Днепр (24)
24 октября
Ильичевец (14) - Металлист (25)
Волынь (15) - Динамо (29)
Карпаты (20) - Металлург Д (18)