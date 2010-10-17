Польская газета: между Львовом и Харьковом свыше тысячи километров

Утвержденное Европейской футбольной федерацией (UEFA) распределение матчей Евро-2012 в Польше приведет к значительным транспортным сложностям для футбольных болельщиков.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом пишет польская Dziennik Gazeta Prawna.

По данным издания, польские власти предлагали утвердить городами по группам Варшаву с Гданьском и Вроцлав с Познанью, между которыми намного лучше автомобильное сообщение, но UEFA избрала другой вариант.

Газета написала, что по лучшим дорогам будут следовать телевизионные группы, а болельщикам придется стоять в автомобильных заторах на плохих дорогах или пользоваться немодернизированным железнодорожным транспортом.

«UEFA заботится о комфорте телевизионщиков. На продаже прав на трансляции матчей Евро-2012 заработает аж миллиард евро. А половина билетов на стадионы будет роздана спонсорам бесплатно”, - написала газета.

По данным издания, проблему могло бы решить налаживание авиасообщения, но количество билетов на самолеты ограничено из-за того, что большинство из них уже зарезервировано для представителей UEFA family.

«Для более чем 600 тысяч фанов, которые приедут в Польшу, это означает намного хуже условия путешествия за своей командой”, - отмечает газета.

Dziennik Gazeta Prawna написала, что организаторы Евро-2012 планируют улучшить дорожное сообщение, замечая, что для этого необходимо дополнительное финансирование, которого на сегодняшний день еще нет.

Издание также заметило, что в Украине болельщикам тоже придется много путешествовать, поскольку матчи группы В будут проходить в отдаленных друг от друга более чем на тысячу километров Львове и Харькове, а D в Киеве и Донецке (свыше 800 км.).