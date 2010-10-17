Кличко победил, но у Бриггса слишком крепкая голова

В Гамбурге завершился бой за звание чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) между Виталием Кличко и Шенноном Бриггсом.

Решением судей по результатам 12 раундов (120:107, 120:107, 120:105) победа присуждена Кличко, и Виталий в седьмой раз защищает чемпионский пояс WBC.

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Первый раунд прошел осторожно, в разведке. Было несколько ударов со стороны Кличко, один среди них довольно сильный.

Во втором Кличко активнее включил левую руку. Бриггс тоже провел левый сбоку. Потом пропустил один, второй. Бриггс готовит атаку, но не может выйти на свою ударную дистанцию: сказывается разница в росте. Решает доставать Кличко по корпусу. Кличко со своей стороны стал выжимать Бриггса из центра к канатам.

В третьем Кличко становится активнее. Осторожно, но ищет сближения. Теперь Бриггс не ввязывается в обмены, хотя, казалось бы, это в его интересах. Но как только пошел вперед – наткнулся на контрудар.

В четвертом Бриггс решил переломить бой. Занял центр ринга. Сразу обострился обмен ударами. Но к решительным ударам Кличко не прибегает, ждет ошибку соперника под правую руку. Дождавшись - сразу бьет боковыми. Бьет и левой снизу.

5 раунд. Темп падает, оба напряжены, есть усталость. Два пропуска в голову у Бриггса, которые иначе, чем падением внимания не объяснить.

Следующий раунд начинается сразу с точной атаки Кличко. Бриггс старается провести ответ. Кличко набивает удары (и на своих атаках и на встречных) и не пропускает. Обрисовывается преимущество Кличко. Он нащупал несколько “антибриггсовских” комбинаций ударов и не ищет разнообразия.

7 раунд. Бриггс опять хочет сломать ситуацию, но на взрывные действия сил уже нет. Пропустил в одной серии три-четыре удара сразу – не так сильных, как показательных. И вот уже пошло добивание. Менее мощный атлет уже бы упал... Бриггс качается – больше делает вид, что держится. Успел спастись гонгом на перерыв.

Гонг в ринг. Бриггс успел отойти от грогги, да и Кличко не добивает.

9 раунд. Кличко весь сосредоточен на своем решающем ударе – соперник не атакует и не создает проблем. Но самого удара так и нет. Бриггс осмелел, Кличко разнообразил атаки. Бриггс после гонга с трудом доходит до своего угла, но сдаваться не намерен.

Первый же удар Кличко в 10-м раунде проходит, и опять без добивания. Кличко ищет эффектное завершающее действие. Вот выстреливает “убойно” – промах. Середина раунда – град ударов в голову Бриггса – ничего, кроме града ударов в голову Бриггса. Стоит Шеннон, даже один раз попробовал ударить встречным.

Два раунда до конца. Бриггс даже движется вперед. Точнее, кажется, что он движется – это Кличко заманивает его раскрыться, даже пропускает.

12. Бриггс близок к выполнению программы-максимум – не проиграть нокаутом. Кличко нужен нокаут! Теперь ясно, что зря он выпустил соперника после 7-го раунда. Он и сам устал. Сильные правые попадают в голову – Бриггс стоит. Конец боя – нокаута нет.