Результаты матчей 13 тура Чемпионата Украины по футболу
20:54, 16 октября 2010Спорт
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Без особых сюрпризов
Завершились субботние матчи 13-го тура Чемпионата Украины по футболу.
Металлист – Волынь 3:1 (Девич 37, 79, Воробей 80 – Павлов 39)
Динамо – Карпаты 1:0 (Алмейда 12)
Оболонь – ФК Севастополь 2:2 (Мандзюк 37, Худзик 45 – Агахова 4, Пластун 82 (аг))
Напомним, что вчера сыграли:
Таврия - Ильичевец 2:2 (Коробка 82, 86 - Путивцев 28, Тищенко 57)
Металлург Д - Шахтер 0:2 (Чигринский, 9, Тейшейра, 18)
Завтра тур завершится поединками:
Кривбасс (15) - Металлург З (2)
Днепр (23) - Заря (11)
Ворскла (18) - Арсенал (17)
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