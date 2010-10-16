Результаты матчей 13 тура Чемпионата Украины по футболу

20:54, 16 октября 2010
Спорт
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Без особых сюрпризов

Завершились субботние матчи 13-го тура Чемпионата Украины по футболу.

Металлист – Волынь 3:1 (Девич 37, 79, Воробей 80 – Павлов 39)

Динамо – Карпаты 1:0 (Алмейда 12)

Оболонь – ФК Севастополь 2:2 (Мандзюк 37, Худзик 45 – Агахова 4, Пластун 82 (аг))

Напомним, что вчера сыграли:

Таврия - Ильичевец 2:2 (Коробка 82, 86 - Путивцев 28, Тищенко 57)

Металлург Д - Шахтер 0:2 (Чигринский, 9, Тейшейра, 18)

Завтра тур завершится поединками:

Кривбасс (15) - Металлург З (2)

Днепр (23) - Заря (11)

Ворскла (18) - Арсенал (17)

 

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