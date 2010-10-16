Результаты матчей 13 тура Чемпионата Украины по футболу

Без особых сюрпризов

Завершились субботние матчи 13-го тура Чемпионата Украины по футболу. Металлист – Волынь 3:1 (Девич 37, 79, Воробей 80 – Павлов 39) Динамо – Карпаты 1:0 (Алмейда 12) Оболонь – ФК Севастополь 2:2 (Мандзюк 37, Худзик 45 – Агахова 4, Пластун 82 (аг)) Напомним, что вчера сыграли: Таврия - Ильичевец 2:2 (Коробка 82, 86 - Путивцев 28, Тищенко 57) Металлург Д - Шахтер 0:2 (Чигринский, 9, Тейшейра, 18) Завтра тур завершится поединками: Кривбасс (15) - Металлург З (2) Днепр (23) - Заря (11) Ворскла (18) - Арсенал (17)

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