МЮ снова потерял очки

Сыграны сегодняшние матчи 8-го тура английской Премьер-лиги

Ньюкасл - Уиган 2:2 (Амеоби 71, Коллочини 90 - Неогбиа 21, 22)

МЮ - Вест Бромвич 2:2 (Эрнандес 4, Нани 25 - Эвра 49 автогол, Чойи 54)

Болтон - Сток Сити 2:1 (Чун Юн Ли 21, Класнич 90 - Дилэп 48)

Арсенал - Бирмингем 2:1 (Насри 40 пен., Шамах 46 - Жигич 32)

Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:1 (Джарвис 9 - Нобл 49)

Фулхэм - Тоттенхэм 1:2 (Камара 29 - Павлюченко 30, Хаддлстоун 62)

Астон Вилла – Челси 0:0

Арсенал и Тоттенхэм, выиграв матчи, где соперник открыл счет, набрали по 14 очков, и благодаря количеству выигранных матчей (по 4) спустили на пятую позицию Манчестер Юнайтед, который - наоборот - лидировал в матче и в конечном итоге не удержал преимущество. У Челси - первая ничья с начала первенства, но его лидерский запас пока надежный.

Завтра тур продолжат Эвертон (6) - Ливерпуль (6)

Блэкпул (10) - Манчестер Сити (14)

...и 18 октября завершат

Блэкберн (8) - Сандерленд (8)