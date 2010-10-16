Хулиганская акция сербских фанатов на матче с Италией была проплачена?

Акция хулиганов, сорвавших 12 октября матч отборочного раунда Евро-2012 между сборными Италии и Сербии, была проплачена криминальными структурами. Об этом сообщает сербская "Политика" в субботу, 16 октября.

"Группе из примерно 60 хулиганов заплатили более 200 тысяч евро. Деньги пошли на организацию поездки, закупку снаряжения и непосредственно людям за участие в акции", - заявили близкие к расследованию инцидента источники газеты, пожелавшие остаться анонимными.

По мнению следователей, беспорядки были устроены по заказу двух скрывающихся от правосудия лидеров криминальных группировок. Их обвиняют в отмывании денег, связях с кокаиновым бизнесом, убийствами и ограблениями.

Несмотря на финансовые разногласия, они оба заинтересованы в создании хаоса в стране, считают в полиции.

Также рассматривается версия, согласно которой за беспорядками на матче стоят люди, недовольные ситуацией в Футбольном союзе Сербии, однако, по мнению анонимного источника, этот вариант менее вероятен.

Отметим, что по сообщению Agence France-Presse, "Политика" занимает проправительственные позиции. Власти Сербии считают одним из своих приоритетов борьбу с организованной преступностью: это необходимое условие для вступления страны в Евросоюз.

Матч между командами Италии и Сербии 12 октября в Генуе, который из-за вызывающего поведения сербских фанатов задержали на полчаса, был остановлен спустя семь минут после начала игры, когда на поле полетели зажженные файеры. Один из них едва не попал в сербского вратаря Желько Бркича, который заменял в игре основного голкипера Владимира Стойковича, избитого перед матчем все той же группой хулиганов. Помимо этого, сообщалось, что фанаты освистали сербский гимн, выкрикивали экстремистские лозунги и ломали ограждения. Команде гостей было засчитано техническое поражение со счетом 0:3.

После матча правоохранительные органы Италии и Сербии задержали в общей сложности 52 человека.

Лента.ру