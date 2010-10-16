Динамо сохраняет вторую позицию

Матч второй и пятой команд чемпионата стал центральным в 13-м туре. Предсказуемо «Динамо» с первых минут встречи завладело инициативой, сумев забыть быстрый мяч. На 12-й минуте Несмачный навесил с углового, а Алмейда, опередив опекуна, головой отправил мяч в ворота. После перерыва команды продолжили вести обоюдоострую игру, но счет так и не изменился. «Динамо» остается на втором месте, сохраняя отставание от «Шахтера» в пять очков, сообщает пресс-служба клуба.

Динамо - Карпаты 1:0

Гол: Алмейда (12).

На данный момент завершился еще один матч 13-го тура Оболонь - ФК Севастополь 2:2