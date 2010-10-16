Лужный перевел Бойко в дубль «Динамо»

Вратаря Дениса Бойко перевели во вторую команду "Динамо".

Дело в том, что после выхода на молодежный Евро-2011 голкипер отправился гулять по ночному Киеву, посетив сразу несколько ночных клубов, пишет "Блик".

Рано утром, возвращаясь домой, автомобиль Бойко привлек внимание сотрудников ГАИ. Отмечается, что Бойко вел себя настолько по-хамски, что сотрудникам ГАИ пришлось доставить его в отделение милиции.

В "Динамо" на этот инцидент отреагировали оперативно. Лужный сразу отправил вратаря в "дубль" "Динамо". Бойко уже успел сыграть за молодежную команду против "Карпат". Ожидают его санкции и со стороны руководства клуба, которое в таких случаях карает игроков денежным штрафом.

В то же время, начальник ЦОС ГУ МВД Киева Владимир Полищук заверил, что Бойко не задерживали.

"Никакого задержания не было. Возможно, приезжал наряд, провели профилактическую беседу, но ничего больше, так как у нас он, как нарушитель, не проходит. Это значит, что статьи нет", - сказал он

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