"Ливерпуль" продали американцам

Американская компания New England Sports Ventures (NESV), владеющая в числе прочего бейсбольным клубом "Бостон ред сокс", завершила покупку английской футбольной команды "Ливерпуль", сообщает Би-би-си.

Совладельцы клуба Джордж Джиллетт и Том Хикс до этого объявили, что отзывают свое заявление, блокирующее продажу клуба, но будут требовать возмещения ущерба в размере одного миллиарда фунтов (1,6 млрд долларов).

Это решение открыло дорогу сделке по продаже клуба.

В апреле 2010 года, когда Хикс и Джиллетт выставили "Ливерпуль" на продажу, задолженность клуба составляла 351 млн фунтов (около 558 млн долларов).

NESV была готова купить "Ливерпуль" за 300 млн фунтов стерлингов (около 477 млн долларов). Ожидается, что сумма будет выплачена уже в пятницу.

Это позволит клубу избежать штрафных санкций: к 15 октября "Ливерпуль" должен был погасить свой долг в размере 280 млн фунтов. В противном случае его могут объявить банкротом с последующим введением внешнего управления и, соответственно, лишением девяти очков в качестве штрафа со стороны Премьер-лиги.

В настоящее время "Ливерпуль" находится в зоне вылета. Это худшее с 1953 года начало чемпионата для одного из самых титулованных английских клубов.