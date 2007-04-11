Завершились все матчи четвертьфинала Лиги чемпионов
23:28, 11 апреля 2007Спорт
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Кто дошёл до полуфинала?
|"Милан". Фото АР
Пропустив два гола подряд, Бавария не смогла отыграться, проиграла домашний матч и выбыла из борьбы: 0:2 (Зеедорф 27, Индзаги 31). В полуфинал попадает Милан.
ПСВ в дополнение к трём голам дома получил ещё один в Ливерпуле. 1:0 (Крауч 67). Крауч укрепил свои позиции в списке бомбардиров Лиги – 6 голов, - а его команда проходит в полуфинал.
Вчера в полуфинал уже прошли два английских клуба – Манчестер Юнайтед и Челси..
Игры полуфинала должны состояться 23-24 апреля и 1-2 мая.
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