Трагически погиб лучший ныряльщик мира

Французский ныряльщик Люк Леферм погиб во время подготовки к установлению мирового рекорда по погружению на максимальную глубину без дыхательного аппарата. Спортсмен опустился под воду на 171 метр, когда механизм, который должен был вытащить его на поверхность, дал сбой (перестала двигаться веревка).

Как сообщает информагентство DPA, Леферм, тренировавшийся недалеко от Ниццы, собирался побить рекорд австралийца Херберта Нитша (182 метра), установленный 2 октября 2005 года. До этого лучшее достижение принадлежало именно Леферму и составляло 171 метр.

Французский ныряльщик устанавливал мировые рекорды по глубоководному погружению несколько раз. Впервые ему это удалось в 1999 году - тогда он опустился под воду на 137 метров. Официальный сайт Леферма подтверждает гибель спортсмена.

Лента.ру