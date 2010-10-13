Кличко против Бриггса: на кого ставят букмекеры
13:18, 13 октября 2010Спорт
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Ничья котируется 33 к 1
В поединке чемпиона мира по версии WBC в сверхтяжелом весе Виталия Кличко и американца Шеннона Бриггса, который состоится 16 октября, букмекеры отдают явное преимущество украинцу.
Ставки на победу Кличко принимаются в среднем из расчета 1,06 к 1, тогда как коэффициент на победу Бриггса - довольно значительный 12 к 1.
Ничья котируется 33 к 1.
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