Кличко против Бриггса: на кого ставят букмекеры

В поединке чемпиона мира по версии WBC в сверхтяжелом весе Виталия Кличко и американца Шеннона Бриггса, который состоится 16 октября, букмекеры отдают явное преимущество украинцу.

Ставки на победу Кличко принимаются в среднем из расчета 1,06 к 1, тогда как коэффициент на победу Бриггса - довольно значительный 12 к 1.

Ничья котируется 33 к 1.

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