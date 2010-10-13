Результаты матчей отборочного раунда Евро-2012
Италия и Сербия смогли только начать игру
Завершился четвертый игровой день отборочного турнира Евро-2012.
На этом этапе 51 сборная разбиты на девять групп - шесть по шесть команд и три по пять. С 3 сентября 2010-го по 11 октября 2011 года они соревнуются по круговой системе дома и на выезде. Победители групп и один обладатель второго места с лучшим результатом напрямую выходят в финальный турнир. Остальные восемь сборных, занявшие вторые места, оспаривают еще четыре путевки в стыковых матчах.
12 октября сыграли:
Группа AАзербайджан - Турция 1:0
Казахстан - Германия 0:3
Бельгия - Австрия 4:4
После четырех игровых дней у Германии 12 очков, у Австрии (три игры) 7, у Турции 6, у Бельгии 4, Азербайджана (три игры) 3, Казахстана - 0.
Следующие матчи 25 марта: Германия – Казахстан, Австрия – Бельгия
Группа B Армения - Андорра 4:0
Словакия - Ирландия 1:1
Македония - Россия 0:1
После четырех игровых дней у России 9 очков, Ирландии, Армении, Словакии - по 7, у Македонии 4, Андорры - 0.
Следующие матчи 26 марта: Ирландия – Македония, Армения – Россия, Андорра – Словакия
Группа C Фарерские острова - С.Ирландия 1:1
Эстония - Словения 0:1
Италия - Сербия. Матч остановлен на 6-й минуте из-за беспорядков на трибунах и не возобновился.
После четырех игровых дней у Италии (три игры) и Словении – по 7 очков, у Эстонии 6, у Северной Ирландии (три игры) 5, у Сербии (три игры) 4, у Фарер (пять игр) - 1.
Следующие матчи 25 марта: Сербия – С.Ирландия, Словения – Италия
Группа D Беларусь - Албания 2:0
Франция - Люксембург 2:0
После четырех игровых дней у Франции 9 очков, Беларуси 8, Албании 5, у БиГ (три игры) 4, Румынии (три игры) 2, у Люксембурга 1.
Следующие матчи: Люксембург - Франция (25 марта), БиГ – Румыния, Албания – Беларусь (26 марта)
Группа E Финляндия - Венгрия 1:2
Нидерланды - Швеция 4:1
Сан-Марино - Молдова 0:2
После четырех игровых дней у Нидерландов - 12 очков, Венгрии 9, Швеции (три игры) и Молдовы – по 6, Финляндии (три игры) и Сан-Марино - 0.
Следующие матчи: Финляндия – Сан-Марино (17 ноября), Венгрия – Нидерланды (25 марта)
Группа F Латвия - Грузия 1:1
Греция - Израиль 2:1
После четырех игровых дней у Греции 8 очков, у Хорватии (три игры) 7, Грузии 6, Израиля и Латвии – по 4, Мальты (три игры) - 0.
Следующие матчи: Хорватия – Мальта (17 ноября), Израиль – Латвия, Грузия – Хорватия, Мальта – Греция (все 26 марта)
Группа G
Швейцария - Уэльс 4:1
Англия - Черногория 0:0
После четырех игровых дней у Черногории 10 очков, у Англии (три игры) 7, у Болгарии и Швейцарии (по три игры) – по 3 очка, Уэльса (три игры) - 0.
Следующие матчи 26 марта: Болгария – Швейцария, Уэльс - Англия
Группа H
Дания - Кипр 2:0
Исландия - Португалия 1:3
После четырех игровых дней у Норвегии (три игры) 9 очков, Португалии 7, у Дании (три игры) 6, Кипра 1, Исландии (три игры) - 0.
Следующие матчи 26 марта: Норвегия – Дания, Кипр - Исландия
Группа I Лихтенштейн - Чехия 0:2
Шотландия - Испания 2:3
После четырех игровых дней у Испании (три игры) 9 очков, у Чехии (три игры) 6, у Литвы (три игры) и Шотландии 4, Лихтенштейна (три игры) - 0.
Следующий матч 25 марта: Испания - Чехия