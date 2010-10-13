Женская сборная Украины победила на Кубке мира по дзюдо

Сборная Украины заняла первое общекомандное место на Кубке мира по дзюдо среди женщин, который с 9 по 10 октября 2010 года проходил в Баку (Азербайджан).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.

На счету украинской сборной семь наград: две золотые, одна серебряная и четыре бронзовые медали.

Чемпионками Кубка мира по дзюдо среди женщин стали Ольга СУХАЯ из Ривного и Анастасия МАТРОСОВА из Донецка в весовых категориях 48 и 78 кг соответственно. "Серебро" завоевала Мария БОЙОК из Чернигова в весовой категории до 52 кг Бронзовые награды достались Людмиле АФЕНДИКОВОЙ из Днепропетровска в весовой категории до 70 кг, Наталии СМАЛЬ из Чернигова в весовой категории до 52 кг, Виктории ТУРКС из Донецка в весовой категории 78 кг и Светлане ЯРЕМКО из Вишневого (Киевская область) в весовой категории свыше 78 кг.

В целом в турнире приняли участие 73 спортсменки из 11 стран мира.

Министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Равиль САФИУЛЛИН поздравил украинских спортсменок с победой и пожелал им здоровья, неисчерпаемой энергии и стремления к новым победам.