Украинские дзюдоисты завоевали три награды на Кубке мира

Украинские спортсмены завоевали три награды на Кубке мира по дзюдо среди мужчин, который с 9 по 10 октября 2010 года проходил в Минске (Беларусь).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.

Серебряную медаль соревнований завоевал Максим КОРОТУН из Донецка в весовой категории 60 кг. "Бронза" досталась Геворгу ГЕВОРГЯНУ из Полтавы и Дмитрию БЕРЕЖНОМУ из Киева в весовых категориях 66 и 90 кг соответственно.

В турнире приняли участие 108 атлетов из 12 стран мира.

Украинскую сборную на Кубке мира по дзюдо представляли 24 спортсмена.

Министр Украины по делам семьи, молодежи и спорта Равиль САФИУЛЛИН поздравил украинских спортсменов с удачным выступлением и пожелал и в дальнейшем демонстрировать несокрушимую волю к победам.