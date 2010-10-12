Белорусская молодежка драматично выбила из Евро-2011 итальянцев

Второй матч плей-офф отборочного раунда Чемпионата Европы среди молодежи (до 21 года) между командами Беларуси и Италии подарил болельщикам белорусской команды "инфарктные" два часа.

Проигрывая после первой игры 0:2, их команда забила на 4-й и 5-й минутах (!!), оба гола на счету Юрченко. Два основных тайма больше не принесли мячей. А решающей стала 6-я минута экстра тайма (Веретило).

3:2 по результатам двух игр. Белоруссия в июне 2011 г. поедет в Данию играть в восьмерке сильнейших.

Напомним результаты других стыковых матчей

Швеция - Швейцария 1:1 (Первый матч 1:4)

Шотландия - Исландия 1:2 (1:2)

Греция - Чехия 0:2 (0:3)

Украина - Нидерланды 0:2 (3:1)

Румыния - Англия 0:0 (1:2)

Хорватия - Испания 0:3 (1:2)

Финальная стадия состоится с 11 по 25 июня 2011 года. В ней примут участие семь победителей раунда плей-офф и сборная Дании, получившая автоматическую путевку на правах хозяйки.

Восемь команд будут разбиты на две группы - по четыре команды. На групповом этапе каждая сборная проведет с каждой по одному матчу, а две сильнейшие команды квартета выйдут в полуфинал.

В полуфинале победитель группы А сыграет со второй командой группы В, и наоборот. Победители полуфиналов примут участие в решающем поединке.