Украинская молодежная сборная вышла в финал Евро-2011

Завершился второй матч плей-офф отборочного раунда Чемпионата Европы среди молодежи (до 21 года) между командами Нидерландов и Украины

Украина - Нидерланды 0:2. Первый матч 3:1. По итогам двух игр в финал ЧЕ проходит сборная Украины.

Результаты других стыковых матчей

Швеция - Швейцария 1:1 (Первый матч 1:4)

Шотландия - Исландия 1:2 (1:2)

Греция - Чехия 0:2 (0:3)

Беларусь - Италия 3:0 (0:2)

Румыния - Англия 0:0 (1:2)

Хорватия - Испания 0:3 (1:2)

Финальная стадия состоится с 11 по 25 июня 2011 года. В ней примут участие семь победителей раунда плей-офф и сборная Дании, получившая автоматическую путевку на правах хозяйки.

Восемь команд будут разбиты на две группы - по четыре команды. На групповом этапе каждая сборная проведет с каждой по одному матчу, а две сильнейшие команды квартета выйдут в полуфинал.

В полуфинале победитель группы А сыграет со второй командой группы В, и наоборот. Победители полуфиналов примут участие в решающем поединке.