Шевченко сделал вклад в победу Челси

Завершились сегодняшние матчи одной четвертой Лиги чемпионов.

Во встрече Валенсия - Челси первой гол забила Валенсия (Морьентес 32).

На 52-й минуте, завершая фланговую атаку своей команды Шевченко сровнял счёт. Мяч справа наискось через вратарскую подал Эссьен. Добить поочереди пытались Баллак, Терри, Дрогба... Последний вступил в борьбу с двумя защитниками, упал, но отдал мяч ещё левее. Шева добил под острым углом в противоход Канисаресу.

Эссьен на 90+1 минуте, получив передачу от Шевченко, пробивает прекрасно отстоявшего всю игру Канисареса в ближний угол. 1:2. Челси в полуфинале.

А во встрече МЮ с Ромой счет... 7:1. Манчестер с лихвой поквитался за поражение в Риме неделю назад: там было "всего" 1:2.

Соперники двух английских команд определятся завтра, когда закончатся остальные два ответных матча четвертьфинала: Бавария - Милан (2:2 в первой игре) и Ливерпуль - ПСВ (3:0).