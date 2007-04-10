Манчестер выиграл 7:1!

Завершились вторые таймы в обоих сегодняшних матчах одной четвертой финала Лиги чемпионов.

Уже к 19-й минуте Манчестер Юнайтед смог исправить впечатление от проигрыша Роме 1:2 в первом матче: Каррик на 11-й минуте, Смит на 17-й и Руни на 19-й перевели интригу встречи в совершенно иную плоскость. У Ромы было больше часа, чтобы забить два гола. Но вышло не так.... На 44-й минуте Роналду забивает четвёртый мяч, а на 49-й - пятый. На 60-й Каррик тоже делает дубль.

Де Росси (Рома) немного спас ситуацию морального разгрома на 69-й минуте, ударом слёту замкнув передачу Тотти. 6:1. Седьмой гол Манчестера на счету Эвра (86-я).

В игре Валенсии и Челси испанцы открыли счёт (Морьентес 32). Шевченко, вышедший в основном составе, на 52-й его сровнял. А Эссьен на 90+1 минуте вывел Челси в полуфинал.

Завтра в это же время пройдут остальные ответные матчи четвертьфинала: Бавария - Милан (2:2 в первой игре) и Ливерпуль - ПСВ (3:0).