В Польше планируют разрешить пить пиво на матчах Евро-2012

15:36, 11 октября 2010
Спорт
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Используют "английскую модель"

Власти Польши планируют внести изменения в законодательство, которое разрешит болельщикам пить пиво на стадионах во время матчей Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие законодательные изменения готовит Министерство внутренних дел Польши.

Как сообщает TVNWarszawa.pl, пресс-секретарь министерства Малгожата ВОЗНЯК отмечает, что анализ действующего законодательства, которым запрещено употребление алкоголя на стадионах и на улицах, должен быть завершен до конца этого года.

“В рамках приготовлений к Евро-2012 ведутся консультации с UEFA о возможности продажи алкоголя в специально отведенных местах на стадионах», - сказала М.ВОЗНЯК.

По данным польского Министерства спорта, власть может использовать „английскую модель”, когда пиво можно пить на стадионах, но нельзя приносить его на трибуны.

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