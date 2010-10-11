В Польше планируют разрешить пить пиво на матчах Евро-2012

Власти Польши планируют внести изменения в законодательство, которое разрешит болельщикам пить пиво на стадионах во время матчей Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие законодательные изменения готовит Министерство внутренних дел Польши.

Как сообщает TVNWarszawa.pl, пресс-секретарь министерства Малгожата ВОЗНЯК отмечает, что анализ действующего законодательства, которым запрещено употребление алкоголя на стадионах и на улицах, должен быть завершен до конца этого года.

“В рамках приготовлений к Евро-2012 ведутся консультации с UEFA о возможности продажи алкоголя в специально отведенных местах на стадионах», - сказала М.ВОЗНЯК.

По данным польского Министерства спорта, власть может использовать „английскую модель”, когда пиво можно пить на стадионах, но нельзя приносить его на трибуны.