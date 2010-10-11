Шева не сыграет в матче с Бразилией
10:18, 11 октября 2010Спорт
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В матче с канадцами получил микротравму
|Юрий Калитвинцев
Об этом на передмачевой пресс-конференции рассказал и.о главного тренера национальной сборной Украины Юрий Калитивинцев.
"Шевченко находится в Англии, но против Бразилии играть не будет. В матче с канадцами Андрей получил микротравму, и мы решили его поберечь, - сказал Калитвинцев.
Напомним, что прямая трансляция этого матча начнется в 21:45 на телеканале "Интер".
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