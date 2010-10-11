Шева не сыграет в матче с Бразилией

Андрей Шевченко 100% не будет играть в товарищеском матче с Бразилией, который пройдет в понедельник в Дерби, сообщает Чемпион

Об этом на передмачевой пресс-конференции рассказал и.о главного тренера национальной сборной Украины Юрий Калитивинцев.

"Шевченко находится в Англии, но против Бразилии играть не будет. В матче с канадцами Андрей получил микротравму, и мы решили его поберечь, - сказал Калитвинцев.

Напомним, что прямая трансляция этого матча начнется в 21:45 на телеканале "Интер".