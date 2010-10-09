Украинская молодежка выиграла у сборной Голландии

Завершился матч плей-офф отборочного раунда Чемпионата Европы среди молодежи (до 21 года) между командами Нидерландов и Украины

Нидерланды - Украина 1:3 (де Йонг 77 - Кривцов 2, 6, Коноплянка 73 пен. )

Следующая игра в Киеве 12 октября.

Напомним, что ранее состоялись другие стыковые матчи

Швейцария - Швеция 4:1

Исландия - Шотландия 2:1

Чехия - Греция 3:0

Италия - Беларусь 2:0

Англия - Румыния 2:1

Сегодня тур завершится матчем Испания - Хорватия

В матчах плей-офф участвуют 10 победителей отборочных групп и четыре команды, занявшие вторые места при лучшей статистике в своих группах.