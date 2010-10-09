Украинская молодежка выиграла у сборной Голландии
21:52, 09 октября 2010Спорт
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Следующая игра в Киеве 12 октября
Завершился матч плей-офф отборочного раунда Чемпионата Европы среди молодежи (до 21 года) между командами Нидерландов и Украины
Нидерланды - Украина 1:3 (де Йонг 77 - Кривцов 2, 6, Коноплянка 73 пен. )
Следующая игра в Киеве 12 октября.
Напомним, что ранее состоялись другие стыковые матчи
Швейцария - Швеция 4:1
Исландия - Шотландия 2:1
Чехия - Греция 3:0
Италия - Беларусь 2:0
Англия - Румыния 2:1
Сегодня тур завершится матчем Испания - Хорватия
В матчах плей-офф участвуют 10 победителей отборочных групп и четыре команды, занявшие вторые места при лучшей статистике в своих группах.
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