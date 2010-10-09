Результаты матчей отборочного раунда Евро-2012

Продолжается отборочный турнир Евро-2012.

На этом этапе 51 сборная разбиты на девять групп - шесть по шесть команд и три по пять. С 3 сентября 2010-го по 11 октября 2011 года они соревнуются по круговой системе дома и на выезде. Победители групп и один обладатель второго места с лучшим результатом напрямую выходят в финальный турнир. Остальные восемь сборных, занявшие вторые места, оспаривают еще четыре путевки в стыковых матчах.

8 октября сыграли:

Группа A Казахстан - Бельгия 0:2

Австрия - Азербайджан 3:0

Германия - Турция 3:0

После трех игр у Германии 9 очков, у Турции и Австрии (две игры) - по 6, у Бельгии 3, Азербайджана, Казахстана - 0.

Следующие игры (12 октября): Азербайджан - Турция, Казахстан - Германия, Бельгия - Австрия

Группа B

Армения - Словакия 3:1

Андорра - Македония 0:2

Ирландия - Россия 2:3

После трех игр у Ирландии, Словакии и России - по 6 очков, у Армении и Македонии - по 4, Андорры - 0.

Следующие игры: Армения - Андорра, Словакия - Ирландия, Македония - Россия

Группа C Сербия - Эстония 1:3

Словения - Фарерские острова 5:1

С.Ирландия - Италия 0:0

После трех игр у Италии - 7 очков, у Эстонии 6, у Сербии, Словении и Северной Ирландии (две игры) - по 4, у Фарер (четыре игры) - 0.

Следующие игры: Фарерские острова - С.Ирландия, Эстония - Словения, Италия - Сербия

Группа D

Франция - Румыния (матч 9 октября)*

Люксембург - Беларусь 0:0

Албания - Босния-Герцеговина 1:1

После трех игр у Албании и Беларуси - по 5 очков, у Боснии 4, у Франции* 3, у Румынии* - 2, у Люксембурга - 1.

Следующие игры: Беларусь - Албания, Франция - Люксембург

Группа E Венгрия - Сан-Марино 8:0

Молдова - Нидерланды 0:1

После трех игр у Нидерландов - 9 очков, у Швеции (две игры) и Венгрии – по 6, у Молдовы - 3, у Финляндии (две игры) и Сан-Марино - 0.

Следующие игры: Финляндия - Венгрия, Нидерланды - Швеция, Сан-Марино - Молдова

Группа F

Грузия - Мальта 1:0

Греция - Латвия 1:0

Израиль - Хорватия (матч 9 октября)*

После трех игр у Грузии и Греции – по 5 очков, у Хорватии* и Израиля* - по 4, у Латвии - 3, у Мальты - 0.

Следующие игры: Латвия - Грузия, Греция - Израиль

Группа G Уэльс - Болгария 0:1

Черногория - Швейцария 1:0

После трех игр у Черногории – 9 очков, у Англии (две игры) 6, у Болгарии 3, у Швейцарии, Уэльса - 0 (по две игры) .

Следующие игры: Швейцария - Уэльс, Англия - Черногория

Группа H

Португалия - Дания 2:0

Кипр - Норвегия 1:2

После трех игр у Норвегии - 9 очков, у Португалии 4, у Дании 3 (две игры), у Кипра - 1, у Исландии (две игры) - 0.

Следующие игры: Дания - Кипр, Исландия - Португалия

Группа I Испания - Литва 1:1

Чехия - Шотландия 1:0

После трех игр у Литвы - 5 очков, у Шотландии и Испании (две игры) 4, у Чехии (две игры) 3, Лихтенштейна (две игры) - 0.

Следующие игры: Лихтенштейн - Чехия, Шотландия - Испания