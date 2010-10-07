Новый тренер «Днепра» провел первую тренировку

В среду, 6 октября, главный тренер днепропетровского Днепра Хуанде Рамос приступил к трудовым будням в новой команде, представив публике своих помощников.

Поскольку многие футболисты Днепра сейчас находятся в расположении сборных своих стран, к тренировкам с основным составом привлечены сразу несколько членов молодежки.

Компания, вышедшая на поле, получилась такой: Денис Шелихов, Игорь Варцаба, Евгений Чеберячко, Эдуардо Алсидес, Антон Кравченко, Александр Логинов, Александр Насонов, Евгений Неплях, Джаба Канкава, Сергей Кравченко, Сергей Назаренко, Максим Калиниченко, Дмитрий Лёпа, Осмар Феррейра, Артур Карноза, Владимир Гоменюк, Александр Гладкий, Алексей Белик.

В общую группу вернулся Осмар Феррейра, недавно перенесший операцию на паховых кольцах. Еще до наступления паузы возобновил тренировки Джаба Канкава. А вот капитан днепрян Андрей Русол пока что вынужден ограничиться реабилитационными процедурами и работой по индивидуальному графику.

Во вступительном слове Хуанде Рамос отметил, что занятие будет носить ознакомительный характер, без каких-либо усложнений. Тренировка, как и положено началась с разминки, которую проводил тренер по физподготовке Маркос Альварес.

Традиционные упражнения сменялись необычными экзерсисами с мячами, которые были призваны отрабатывать не только технику, но и ловкость. Так, набивая мяч ногой, нужно было периодически садиться на землю и, встав, продолжить чеканку, не давая ему упасть.

Затем, разделившись на две группы, футболисты играли в квадратах, после чего началась главная - игровая - часть тренировки. Поначалу полевые футболисты провели несколько серий без ворот, выполняя различные тактические задания. Руководил процессом ассистент главного тренера Днепра Хуан Лопес.

Вратари при этом поступили в распоряжение своего наставника, известного в прошлом голкипера мадридского Реала Педро Харо. Затем же, воссоединившись, днепряне провели междусобойчик на полполя. Периодически игра останавливалась, и Хуанде Рамос вносил коррективы в действия своих подопечных, разъясняя некоторые моменты либо всем, либо отдельным игрокам. Завершила же тренировку, длившуюся более полутора часов, серия пенальти.

После окончания занятия Хуанде Рамос поделился своими впечатлениями: «Это была не совсем обычная тренировка, ведь присутствовали далеко не все игроки основного состава. Чтобы войти в рабочий ритм и вернуться к оптимальной физической форме после нескольких выходных, мы привлекли нескольких футболистов из дубля. Отмечу, что игроки нормально на все реагировали, и работать было приятно», - отметил он.

Напомним, что первую игру под руководством Хуанде Рамоса Днепр сыграет в ближайшую субботу с Кривбассом.

Корреспондент