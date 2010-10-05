Болельщики Евро-2012 потратят в Польше около 300 млн. долларов

Футбольные болельщики за время проведения матчей финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году потратят в Польше около 300 млн. долларов.

По данным переданного УНИАН исследования портала money.pl, свыше 170 млн. долларов (по нынешнему курсу 2,9) заработают четыре города-организатора чемпионата, среди которых больше всего столичная Варшава.

По оценкам экспертов, которые приводит портал, матчи Евро-2012 на стадионах в Польше посмотрят почти 700 тысяч чел., свыше 400 тысяч из них будут иностранцы, которые приедут в страну.

Матчи в специально организованных фан-зонах будут смотреть около 2,2 млн. зрителей.

Согласно исследованию, болельщики ежедневно будут тратить в Польше от 40 долларов в случае волонтеров до 500 в случае VIP-ов.

Наибольшую часть доходов принесут обычные болельщики, которые потратят почти 200 долларов в день (обычные туристы, согласно исследованию, в Польше тратят в среднем почти 300 долларов в день – УНИАН).

Почти 65 млн. долларов болельщики оставят в Варшаве, где состоится матч открытия Евро-2012, два матча группы А, четвертьфинал и полуфинал.

Гданьск, где, кроме трех матчей группы С, состоится четвертьфинал, заработает свыше 40 млн. долларов.

Немногим больше 30 млн. долларов заработают Познань и Вроцлав, где пройдут по три групповых матча.

По подсчетам Money.pl, доходы UEFA от организации Евро-2012 будут составлять около 1,46 млрд. евро.