Манчестер проиграл. А как остальные?
Челси приближается к лидеру
|Есть от чего впасть в отчаяние... Фото АР/Yahoo!
Челси, выиграв сегодня у Тоттенхэма 1:0 (Карвалью 52), сократил таким образом давно устоявшийся шестиочковый отрыв от МЮ до трёх очков.
Арсенал на своём поле пропустил гол от Вест Хэма (Замора 45+2). 0:1.
Блекберну родное поле не принесло успеха, хотя команда открыла счёт. 1:2 в пользу Астон Виллы (Маккарти 24 - Бергер 34, Агбонлахор 73).
Миддлсбро радовал болельщиков голами. 4:1 в домашней игре против Уотфорда (Видука 5,75, Ботенг 27, Рочембек 79 - Френсис 23).
Остальные три сегодняшних матчах закончились в пользу гостей. Ливерпуль выиграл на поле Ридинга 1:2 (Гуннарсон 47 - Арбелоа 15, Куйт 86), Ньюкасл - на поле Шеффилда с тем же счётом (Нейд 74 - Мартинс 17, Тейлор 80), Болтон - на поле Уигана 1:3 (Хески 32 - Анелька 44, Теймурьян 68, 73).
С учётом вчерашних игр Эвертон - Фулхэм 4:1 и Мэн Сити - Чарльтон 0:0 лидерский список после 32 матчей выглядит так: МЮ - 78 очков, Челси 75, Ливерпуль 60, Арсенал 55 (игра в запасе), Болтон 53, Эвертон 50, Тоттенхэм 48, Портсмут 46, Ридинг 44, Ньюкасл и Блэкберн - по 40.