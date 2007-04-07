Манчестер проиграл. А как остальные?

В матче 32-го тура английской премьер-лиги Манчестер Юнайтед уступил Портсмуту 2:1. Счёт открыл Портсмут (Тейлор 30). МЮ долго упорно шёл в атаку, создавал девятносто - и стопроцентные моменты, но вратарь Девид Джеймс доставал любые мячи. Курьёзный автогол, записанный на Фердинанда (игрок и вратарь МЮ не поняли друг друга), и 2:0 за минуту до конца встречи заставили Портсмут расслабиться. О`Ши тут же добил мяч после командной атаки, и МЮ атаковал все четыре добавленные минуты.

Челси, выиграв сегодня у Тоттенхэма 1:0 (Карвалью 52), сократил таким образом давно устоявшийся шестиочковый отрыв от МЮ до трёх очков.

Арсенал на своём поле пропустил гол от Вест Хэма (Замора 45+2). 0:1.

Блекберну родное поле не принесло успеха, хотя команда открыла счёт. 1:2 в пользу Астон Виллы (Маккарти 24 - Бергер 34, Агбонлахор 73).

Миддлсбро радовал болельщиков голами. 4:1 в домашней игре против Уотфорда (Видука 5,75, Ботенг 27, Рочембек 79 - Френсис 23).

Остальные три сегодняшних матчах закончились в пользу гостей. Ливерпуль выиграл на поле Ридинга 1:2 (Гуннарсон 47 - Арбелоа 15, Куйт 86), Ньюкасл - на поле Шеффилда с тем же счётом (Нейд 74 - Мартинс 17, Тейлор 80), Болтон - на поле Уигана 1:3 (Хески 32 - Анелька 44, Теймурьян 68, 73).

С учётом вчерашних игр Эвертон - Фулхэм 4:1 и Мэн Сити - Чарльтон 0:0 лидерский список после 32 матчей выглядит так: МЮ - 78 очков, Челси 75, Ливерпуль 60, Арсенал 55 (игра в запасе), Болтон 53, Эвертон 50, Тоттенхэм 48, Портсмут 46, Ридинг 44, Ньюкасл и Блэкберн - по 40.