Итоги 21 тура Чемпионата Украины по футболу

19:50, 07 апреля 2007
Спорт
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“Шахтер” воспользовался осечкой динамовцев

Состоялись матчи 21 тура Чемпионата Украины по футболу. Донецкий “Шахтер” воспользовался “осечкой” динамовцев и победу в домашнем матче против полтавчан не выпустил. В итоге горняки набрали 51 очко и вплотную приблизились к лидеру "Динамо" (у киевлян 53 очка). На третью строчку поднялся харьковский "Металлист", у него 33 очка.

Чемпионат Украины. 20 тур

“Динамо” (Киев) – “Металлург” (Донецк)  0:0

Карпаты” (Львов) – “Ильичевец” (Мариуполь) 1:0 

"Черноморец" (Одесса)  -  "Металлист" (Харьков)  1:3

Сталь” (Алчевск) - “Днепр” (Днепропетровск)  3:1

Металлург” (Запорожье) – “Заря” (Луганск) 1:0  

Кривбасс” (Кривой Рог) - “Арсенал” (Киев) 1:0 

ФК Харьков - Таврия (Симферополь) 1:1 

Шахтер” (Донецк)  – “Ворскла” (Полтава) 2:1

 

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