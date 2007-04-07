Итоги 21 тура Чемпионата Украины по футболу

Состоялись матчи 21 тура Чемпионата Украины по футболу. Донецкий “Шахтер” воспользовался “осечкой” динамовцев и победу в домашнем матче против полтавчан не выпустил. В итоге горняки набрали 51 очко и вплотную приблизились к лидеру "Динамо" (у киевлян 53 очка). На третью строчку поднялся харьковский "Металлист", у него 33 очка.

Чемпионат Украины. 20 тур

“Динамо” (Киев) – “Металлург” (Донецк) 0:0

“Карпаты” (Львов) – “Ильичевец” (Мариуполь) 1:0

"Черноморец" (Одесса) - "Металлист" (Харьков) 1:3

“Сталь” (Алчевск) - “Днепр” (Днепропетровск) 3:1

“Металлург” (Запорожье) – “Заря” (Луганск) 1:0

“Кривбасс” (Кривой Рог) - “Арсенал” (Киев) 1:0

ФК Харьков - Таврия (Симферополь) 1:1

“Шахтер” (Донецк) – “Ворскла” (Полтава) 2:1