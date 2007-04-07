”Челси” выиграл принципиальное дерби
17:54, 07 апреля 2007Спорт
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Шевченко вышел на замену
|Рикарду Карвалью. Фото АР
Андрей Шевченко вышел на поле во втором тайме. На 74 минуте игры он заменил Саломона Калу. Победа аристократов позволила подопечным Жозе Моуриньо сократить отставание от "манкунианцев" до трех очков. Правда сегодня же у "Манчестер Юнайтед" будет реальный шанс восстановить шестиочковое преимущество - ему будет противостоять «Портсмут».
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