”Челси” выиграл принципиальное дерби

Сегодня проходят матчи 32 тура английской Премьер-лиги. “Челси” в принципиальном лондонском дерби одержал победу над "Тоттенхэмом" со счетом 1:0. Единственный мяч в матче на 52 минуте забил Рикарду Карвалью.

Андрей Шевченко вышел на поле во втором тайме. На 74 минуте игры он заменил Саломона Калу. Победа аристократов позволила подопечным Жозе Моуриньо сократить отставание от "манкунианцев" до трех очков. Правда сегодня же у "Манчестер Юнайтед" будет реальный шанс восстановить шестиочковое преимущество - ему будет противостоять «Портсмут».