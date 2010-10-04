Платини: у нас не было выбора

УЕФА принимал решение о графике проведения матчей чемпионата Європы 2012 года на основании рекомендаций национальных федераций Украины и Польши.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ по итогам проведения заседания исполкома УЕФА, которое состоялось в столице Беларуси.

«Что касается УЕФА, у нас практически выбора не было между разными городами», - сказал М.ПЛАТИНИ.

Он добавил, что УЕФА просто следовал рекомендациям национальных футбольных ассоциаций, то есть решение о проведении матчей в определенных, в частности, украинских городах проводились на основании рекомендаций Федерации футбола Украины.

В свою очередь, президент ФФУ Григорий СУРКИС добавил, что футбольная ассоциация Украины еще во время тендерной заявки для проведения четвертьфинальных матчей заявляла Донецк и Киев для полуфинала – Донецк и для финала - Киев.

«Поэтому ничего сверхъестественного не произошло, просто эксперты УЕФА и исполком на основании их выводов подтвердили возможность проведения данных матчей в конкретных городах», - сказал Г.СУРКИС.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 октября, УЕФА официально утвердил Киев местом проведения финала чемпионата Европы по футболу 2012 года, который пройдет в Украине и Польше. На заседании исполкома было официально утверждено, что первый матч финальной части Евро-2012 пройдет в Варшаве, а финальная игра состоится в Киеве.

Также исполком принял решение о паритетном распределении проведения матчей плей-офф финальной части Евро. В частности первый и второй четвертьфинальные матчи Евро-2012 состоятся в польских Варшаве и Гданьске, а третий и четвертый матчи этой стадии – в украинских Донецке и Киеве. Также, по словам президент УЕФА, в соответствии с тем же паритетным принципом первый полуфинал Евро-2012 пройдет в Донецке, а второй полуфинальный матч состоится в Варшаве.