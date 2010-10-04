Сборная Украины сыграет на Евро-2012 в группе D и проведет свои матчи в Киеве и Донецке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ по итогам проведения заседания исполкома УЕФА, которое состоялось в столице Беларуси.

Президент УЕФА сказал, что в соответствии с принятым решением, сборная Польши будет играть в группе А. Она примет участие в матче-открытии Евро-2012, который состоится в Варшаве, в этом же городе сборная Польши проведет свою вторую игру в групповом турнире, а третий матч сыграет во Вроцлаве.

В свою очередь сборная Украины, сказал М.ПЛАТИНИ, будет играть в группе D. Первый ее матч состоится в Киеве, а второй и третий - в Донецке.

На сегодняшнем заседании решено, что команды группы А проведут свои матчи в Варшаве и Вроцлаве, команды группы В – в Харькове и Львове, группы С – в Гданьске и Познани и группы D – в Киеве и Донецке.

Как сообщал УНИАН, на заседании исполкома было официально утверждено, что первый матч финальной части Евро-2012 пройдет в Варшаве, а финальная игра состоится в Киеве.

Также исполком принял решение о паритетном распределении проведения матчей плей-офф финальной части Евро. В частности первый и второй четвертьфинальные матчи Евро-2012 состоятся в польских Варшаве и Гданьске, а третий и четвертый матчи этой стадии – в украинских Донецке и Киеве. Также, по словам президент УЕФА, в соответствии с тем же паритетным принципом первый полуфинал Евро-2012 пройдет в Донецке, а второй полуфинальный матч состоится в Варшаве.