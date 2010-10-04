УЕФА официально утвердила Киев местом проведения финала Евро-2012

УЕФА официально утвердил Киев местом проведения финала чемпионата Европы по футболу 2012 года, который пройдет в Украине и Польше.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ по итогам проведения заседания исполкома УЕФА, которое состоялось в столице Беларуси.

В частности М.ПЛАТИНИ отметил, что сегодня на заседании исполкома было официально утверждено, что первый матч финальной части Евро-2012 пройдет в Варшаве, а финальная игра состоится в Киеве.

Президент УЕФА отметил, что исполком принял решение о паритетном распределении проведения матчей плей-офф финальной части Евро. В частности первый и второй четвертьфинальные матчи Евро-2012 состоятся в польских Варшаве и Гданьске, а третий и четвертый матчи этой стадии – в украинских Донецке и Киеве. Также, по словам президент УЕФА, в соответствии с тем же паритетным принципом первый полуфинал Евро-2012 пройдет в Донецке, а второй полуфинальный матч состоится в Варшаве.