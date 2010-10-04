Суркис готов уйти из «Динамо»

Игорь Суркис готов оставить должность президента киевского "Динамо".

Об этом намекнул сам Суркис-младший в комментарии программе "Футбольный уик-энд", сообщает Чемпион с ссылкой на "Динамоманию".

"Конечно, я переживаю и говорю сейчас не о деньгах. На протяжении многих лет я вкладываю душу и сердце в футбол. Ответственности с себя я не снимаю. Многократно говорил: если найдется человек, который готов тратить на команду 60-70 млн. дол в год, - пожалуйста!" - сказал он.

"Я тоже готов уйти по собственному желанию. Может, я отдохну и проживу на пять лет больше, не тратя свое здоровье. Отставка, скажу честно, меня не пугает", - прибавил Суркис.