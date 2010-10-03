"Эйндховен" подал официальную жалобу на автопробки в Харькове

Директор Турнира «Евро-2012 Украина» Маркиян ЛУБКИВСКИЙ намерен обсудить с исполняющим обязанности Харьковского городского председателя Геннадием КЕРНЕСОМ ситуацию, в которую попал голландский ПСВ «Эйндховен» в Харькове перед началом матча Лиги Европы с местным «Металлистом».

Как сообщил УНИАН проинформированный источник, из-за автомобильных пробок в городе голландская команда прибыла на стадион за полчаса до начала игры вместо предусмотренных стандартами УЕФА двух часов. В связи с этим клуб подал рапорт в УЕФА с описанием ситуации и перечнем всех проблем, которые «принесла клубу неудовлетворительная ситуация на харьковских дорогах».

Именно этот инцидент и станет в понедельник «темой серьезного разговора и аудита выполнения городской властью Харькова обязательств с подготовки города до Евро-2012», - сказал собеседник агентства.

По его словам, встреча М.ЛУБКИВСКОГО с Г.КЕРНЕСОМ должна состояться в понедельник, 4 октября, в помещении Харьковского горсовета.