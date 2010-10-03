Шахтер выиграл у Динамо

20:53, 03 октября 2010
Спорт
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Результаты 12-го тура

Сегодняшними матчами завершился 12-й тур Чемпионата Украины по футболу

Севастополь - Кривбасс 2:2 (Шевелюхин 17, Зборовский - Воронков 3, 85)

Карпаты - Металлист 0:1 (Олейник 73)

Шахтер - Динамо 2:0 (Адриано 64, Тейшейра 90+2)

Напомним, что ранее сыграны матчи

Ильичевец - Оболонь 1:0 (Пуканыч 76)

Заря - Ворскла 1:1 (Фомин 93 - Безус 70)

Арсенал - Металлург Д 3:1 (Старгородский 17, Шацких 74, Миколюнас 85 – Шина 67)

Волынь - Таврия 2:2 (Бутко 32, Гошкодеря 86 – Идахор 63, 64)

Металлург З - Днепр 0:3 (Мандзюк 38, Гоменюк 85, Кравченко 87)

 

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