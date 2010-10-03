Шахтер выиграл у Динамо

Результаты 12-го тура

Сегодняшними матчами завершился 12-й тур Чемпионата Украины по футболу Севастополь - Кривбасс 2:2 (Шевелюхин 17, Зборовский - Воронков 3, 85) Карпаты - Металлист 0:1 (Олейник 73) Шахтер - Динамо 2:0 (Адриано 64, Тейшейра 90+2) Напомним, что ранее сыграны матчи Ильичевец - Оболонь 1:0 (Пуканыч 76) Заря - Ворскла 1:1 (Фомин 93 - Безус 70) Арсенал - Металлург Д 3:1 (Старгородский 17, Шацких 74, Миколюнас 85 – Шина 67) Волынь - Таврия 2:2 (Бутко 32, Гошкодеря 86 – Идахор 63, 64) Металлург З - Днепр 0:3 (Мандзюк 38, Гоменюк 85, Кравченко 87)

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