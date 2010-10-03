Результаты 7-го тура английской Премьер-лиги

Сегодняшними матчами завершился 7-й тур английской Премьер-лиги

Манчестер Сити - Ньюкасл 2:1 (Тевес 17 пен., Джонсон 74 - Гутьеррез 23)

Ливерпуль - Блэкпул 1:2 (Кириакос 52 - Адам 28 пен., Варни 45)

Челси - Арсенал 2:0 (Дрогба 38. Алекс 86)

Напомним, что вчера сыграли Уиган - Вулверхэмптон 2:0 (Гомес 64, Родальега 86)

Бирмингем - Эвертон 0:2 (Джонсон 53 автогол, Кахилл 90)

Сток Сити - Блекберн 1:0 (Уолтерс 47)

Сандерленд - МЮ 0:0

Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 (дер Ваарт 45, 75 - Олбрайтон 15)

Вест Бромвич - Болтон 1:1 (Моррисон 77 - Элмандер 63)

Вест Хэм - Фулхэм 1:1 (Пикьонн 50 - Демпси 32)

Челси уходит в лидерство с отрывом. Манчестер Сити, единственная команда в лиге, которая выиграла три тура подряд, выходит на второе место. МЮ после двух ничьих подряд остается третьим. За "тройкой" сразу одиннадцать команд в группе от 8 до 11 очков. Да и в нижней шестерке плотность чрезвычайная: выраженный аутсайдер Эвертон добился первого в первенстве выигрыша, а Ливерпуль не может вырваться вверх: его единственный выигрыш был в третьем туре.

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Игры 8-го тура состоятся

16 октября Ньюкасл (7) - Уиган (8)

МЮ (13) - Вест Бромвич (11)

Болтон (8) - Сток Сити (10)

Арсенал (11) - Бирмингем (7)

Вулверхэмптон (5) - Вест Хэм (5)

Фулхэм (9) - Тоттенхэм (11)

Астон Вилла (10) - Челси (18)

17 октября

Эвертон (6) - Ливерпуль (6)

Блэкпул (10) - Манчестер Сити (14)

18 октября Блэкберн (8) - Сандерленд (8)