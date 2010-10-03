Результаты 7-го тура английской Премьер-лиги
Челси уходит в отрыв
Сегодняшними матчами завершился 7-й тур английской Премьер-лиги
Манчестер Сити - Ньюкасл 2:1 (Тевес 17 пен., Джонсон 74 - Гутьеррез 23)
Ливерпуль - Блэкпул 1:2 (Кириакос 52 - Адам 28 пен., Варни 45)
Челси - Арсенал 2:0 (Дрогба 38. Алекс 86)
Напомним, что вчера сыгралиУиган - Вулверхэмптон 2:0 (Гомес 64, Родальега 86)
Бирмингем - Эвертон 0:2 (Джонсон 53 автогол, Кахилл 90)
Сток Сити - Блекберн 1:0 (Уолтерс 47)
Сандерленд - МЮ 0:0
Тоттенхэм - Астон Вилла 2:1 (дер Ваарт 45, 75 - Олбрайтон 15)
Вест Бромвич - Болтон 1:1 (Моррисон 77 - Элмандер 63)
Вест Хэм - Фулхэм 1:1 (Пикьонн 50 - Демпси 32)
Челси уходит в лидерство с отрывом. Манчестер Сити, единственная команда в лиге, которая выиграла три тура подряд, выходит на второе место. МЮ после двух ничьих подряд остается третьим. За "тройкой" сразу одиннадцать команд в группе от 8 до 11 очков. Да и в нижней шестерке плотность чрезвычайная: выраженный аутсайдер Эвертон добился первого в первенстве выигрыша, а Ливерпуль не может вырваться вверх: его единственный выигрыш был в третьем туре.
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Игры 8-го тура состоятся
16 октябряНьюкасл (7) - Уиган (8)
МЮ (13) - Вест Бромвич (11)
Болтон (8) - Сток Сити (10)
Арсенал (11) - Бирмингем (7)
Вулверхэмптон (5) - Вест Хэм (5)
Фулхэм (9) - Тоттенхэм (11)
Астон Вилла (10) - Челси (18)
17 октября
Эвертон (6) - Ливерпуль (6)
Блэкпул (10) - Манчестер Сити (14)
18 октябряБлэкберн (8) - Сандерленд (8)