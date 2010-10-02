Сегодня встречаются сборные Украины и Марокко по боксу

Сегодня в Ивано-Франковске пройдет международная встреча по боксу между национальными сборными командами Украины и Марокко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили на пресс-конференции в Ивано-Франковске организаторы встречи - представители Федерации бокса Украины.

«Нынешняя боксерская встреча является этапом подготовки украинских боксеров к Кубку Европы, который состоится в конце октября в Харькове, а также к чемпионату мира среди военных, который состоится в этом году в США», - сообщил вице-президент Федерации бокса Украины Игорь ГАЙДАМАК.

По его словам, Украина и Марокко будут представлены одиннадцатью боксерами в каждой команде. На матч прибудут делегации обеих стран, а марокканскую команду возглавит министр спорта.

В свою очередь тренер сборной команды Марокко сообщил, что в его стране бокс по рейтингу на втором месте после легкой атлетики. Поэтому король Марокко МУХАММЕД VI взял под личный контроль подготовку боксеров к Олимпийским играм 2012 года в Лондоне. По его словам, на подготовку боксеров к Олимпиаде марокканское правительство выделило 3 млрд. дол. «Наши боксеры на олимпийских играх имели только бронзовые награды, - отметил тренер сборной Марокко. - В 2012-м мы ожидаем получить золото”. Он отметил, что “в 2010 году мы изменили стратегию подготовки боксеров, начав совместно тренироваться с боксерами стран, которые более развиты в боксе. А Украина – это образец для Марокко».

Товарищеская встреча боксеров начнется сегодня в 17 часов в манеже колледжа физического воспитания. Организаторы также обещают интересную шоу-программу.