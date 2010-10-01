Газзаев покидает Динамо

Суркис подписал отставку

1 октября президентом ФК «Динамо» (Киев) Игорем Суркисом была принята отставка главного тренера команды Валерия Газзаева. Президент «Динамо» поблагодарил тренера за совместную работу и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности, отмечает информационный отдел клуба. Как сообщалось, вчера киевляне потерпели унизительное поражение от тираспольского "Шерифа" (2:0) в Лиге Европы.

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