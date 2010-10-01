Результаты жеребьевки 1/8 Кубка Украины по футболу

15:06, 01 октября 2010
Спорт
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Матчи состоятся 27 октября

В пятницу, 1 октября, состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по футболу, сообщает Чемпион.

ФК "Полтава" - "Шахтер" (Донецк)

"Карпаты" (Львов) - "Ворскла" (Полтава)

"Феникс-Ильичевец" (Калинино) - "Металлург" (Запорожье)

ПФК "Севастополь" - "Динамо" (Киев)

ПФК "Александрия" - "Арсенал" (Киев)

"Нефтяник” (Охтырка) " - "Заря" (Луганск)

"Сталь" (Алчевск) - "Волынь" (Луцк)

"Креминь" (Кременчуг) - "Днепр" (Днепропетровск)

Матчи состоятся 27 октября.

 

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