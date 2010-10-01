Результаты жеребьевки 1/8 Кубка Украины по футболу

Матчи состоятся 27 октября

В пятницу, 1 октября, состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по футболу, сообщает Чемпион. ФК "Полтава" - "Шахтер" (Донецк) "Карпаты" (Львов) - "Ворскла" (Полтава) "Феникс-Ильичевец" (Калинино) - "Металлург" (Запорожье) ПФК "Севастополь" - "Динамо" (Киев) ПФК "Александрия" - "Арсенал" (Киев) "Нефтяник” (Охтырка) " - "Заря" (Луганск) "Сталь" (Алчевск) - "Волынь" (Луцк) "Креминь" (Кременчуг) - "Днепр" (Днепропетровск) Матчи состоятся 27 октября.

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