Результаты жеребьевки 1/8 Кубка Украины по футболу
15:06, 01 октября 2010Спорт
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Матчи состоятся 27 октября
В пятницу, 1 октября, состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины по футболу, сообщает Чемпион.
ФК "Полтава" - "Шахтер" (Донецк)
"Карпаты" (Львов) - "Ворскла" (Полтава)
"Феникс-Ильичевец" (Калинино) - "Металлург" (Запорожье)
ПФК "Севастополь" - "Динамо" (Киев)
ПФК "Александрия" - "Арсенал" (Киев)
"Нефтяник” (Охтырка) " - "Заря" (Луганск)
"Сталь" (Алчевск) - "Волынь" (Луцк)
"Креминь" (Кременчуг) - "Днепр" (Днепропетровск)
Матчи состоятся 27 октября.
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