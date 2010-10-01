Янукович поставит сборной Украины задачу выиграть Евро-2012

Перед национальной сборной Украины по футболу будет поставлена задача победить на Евро-2012. Об этом 30 сентября, во время заседания Общественного гуманитарного совета заявил Президент Украины Виктор Янукович.

По его словам, он инициировал рассмотрение в ближайшее время вопроса относительно украинской команды. «Безусловно, хотелось бы победить. И мы будем ставить такую задачу», – сказал глава государства.

Президент также отметил, что реализация такого проекта как Евро-2012 наилучшим образом повлияет на международный имидж Украины, развитие туризма и в целом на экономическую ситуацию в государстве.

Україна 2012