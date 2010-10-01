Динамо тоже проиграло, и тоже 2:0
Результаты 2-го тура матчей Лиги Европы
Завершились матчи второго тура Лиги Европы в группах A-F
Группа А
Лех - Зальцбург 2:0
Манчестер Сити - Ювентус 1:1
Группа BРусенборг - Арис 2:1
Атлетико - Байер 1:1
Группа C
Гент - Лилль 1:1
Спортинг - Левски 5:0
Группа DПАОК - Динамо (Загреб) 1:0
Вильяреал - Брюгге 2:1
Группа E
БАТЭ - Алкмаар 4:1
Шериф - Динамо 2:0
Группа FПалермо - Лозанна-Спорт 1:0
ЦСКА - Спарта 3:0
Напомним, что ранее сегодня состоялись матчи в группах G-L
Группа G
Хайдук - Андерлехт 1:0
Зенит - АЕК 4:2
Группа H
Оденсе - Штутгарт 1:2
Янг Бойз - Хетафе 2:0
Группа I
Металлист - ПСВ 0:2
Сампдория - Дебрецен 1:0
Группа J
Боруссия - Севилья 0:1
ПСЖ - Карпаты 2:0
Группа K
Утрехт - Ливерпуль 0:0
Стяуа - Наполи 3:3
Группа L
ЦСКА-София - Порту 0:1
Рапид (Вена) - Бешикташ 1:2