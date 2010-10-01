Динамо тоже проиграло, и тоже 2:0

00:00, 01 октября 2010
Спорт
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Результаты 2-го тура матчей Лиги Европы

Завершились матчи второго тура Лиги Европы в группах A-F

Группа А

Лех - Зальцбург 2:0

Манчестер Сити - Ювентус 1:1

Группа B

Русенборг - Арис 2:1

Атлетико - Байер 1:1

Группа C

Гент - Лилль 1:1

Спортинг - Левски 5:0

Группа D

ПАОК - Динамо (Загреб) 1:0

Вильяреал - Брюгге 2:1

Группа E

БАТЭ - Алкмаар 4:1

Шериф - Динамо 2:0

Группа F

Палермо - Лозанна-Спорт 1:0

ЦСКА - Спарта 3:0

Напомним, что ранее сегодня состоялись матчи в группах G-L

Группа G

Хайдук - Андерлехт 1:0

Зенит - АЕК 4:2

Группа H

Оденсе - Штутгарт 1:2

Янг Бойз - Хетафе 2:0

Группа I

Металлист - ПСВ 0:2

Сампдория - Дебрецен 1:0

Группа J

Боруссия - Севилья 0:1

ПСЖ - Карпаты 2:0

Группа K

Утрехт - Ливерпуль 0:0

Стяуа - Наполи 3:3

Группа L

ЦСКА-София - Порту 0:1

Рапид (Вена) - Бешикташ 1:2

 

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