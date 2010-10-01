Динамо тоже проиграло, и тоже 2:0

Результаты 2-го тура матчей Лиги Европы

Завершились матчи второго тура Лиги Европы в группах A-F Группа А Лех - Зальцбург 2:0 Манчестер Сити - Ювентус 1:1 Группа B Русенборг - Арис 2:1 Атлетико - Байер 1:1 Группа C Гент - Лилль 1:1 Спортинг - Левски 5:0 Группа D ПАОК - Динамо (Загреб) 1:0 Вильяреал - Брюгге 2:1 Группа E БАТЭ - Алкмаар 4:1 Шериф - Динамо 2:0 Группа F Палермо - Лозанна-Спорт 1:0 ЦСКА - Спарта 3:0 Напомним, что ранее сегодня состоялись матчи в группах G-L Группа G Хайдук - Андерлехт 1:0 Зенит - АЕК 4:2 Группа H Оденсе - Штутгарт 1:2 Янг Бойз - Хетафе 2:0 Группа I Металлист - ПСВ 0:2 Сампдория - Дебрецен 1:0 Группа J Боруссия - Севилья 0:1 ПСЖ - Карпаты 2:0 Группа K Утрехт - Ливерпуль 0:0 Стяуа - Наполи 3:3 Группа L ЦСКА-София - Порту 0:1 Рапид (Вена) - Бешикташ 1:2

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter