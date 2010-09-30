Карпаты и Металлист проиграли свои матчи с одинаковым счетом

21:50, 30 сентября 2010
Спорт
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Результаты второго тура Лиги Европы

Завершились матчи второго тура Лиги Европы в группах G-L

Группа F

ЦСКА - Спарта 3:0

Группа G

Хайдук - Андерлехт 1:0

Зенит - АЕК 4:2

Группа H

Оденсе - Штутгарт 1:2

Янг Бойз - Хетафе 2:0

Группа I

Металлист - ПСВ 0:2

Сампдория - Дебрецен 1:0

Группа J

Боруссия - Севилья 0:1

ПСЖ - Карпаты 2:0

Группа K

Утрехт - Ливерпуль 0:0

Стяуа - Наполи 3:3

Группа L

ЦСКА-София - Порту 0:1

Рапид (Вена) - Бешикташ 1:2

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Через несколько минут начинают играть

Группа А. Лех - Зальцбург, Манчестер Сити - Ювентус

Группа B. Русенборг - Арис, Атлетико - Байер

Группа C. Гент - Лилль, Спортинг - Левски

Группа D. ПАОК - Динамо (Загреб), Вильяреал - Брюгге

Группа E. БАТЭ - Алкмаар, Шериф - Динамо

Группа F. Палермо - Лозанна-Спорт

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