Карпаты и Металлист проиграли свои матчи с одинаковым счетом
21:50, 30 сентября 2010Спорт
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Результаты второго тура Лиги Европы
Завершились матчи второго тура Лиги Европы в группах G-L
Группа F
ЦСКА - Спарта 3:0
Группа G
Хайдук - Андерлехт 1:0
Зенит - АЕК 4:2
Группа HОденсе - Штутгарт 1:2
Янг Бойз - Хетафе 2:0
Группа I
Металлист - ПСВ 0:2
Сампдория - Дебрецен 1:0
Группа JБоруссия - Севилья 0:1
ПСЖ - Карпаты 2:0
Группа K
Утрехт - Ливерпуль 0:0
Стяуа - Наполи 3:3
Группа LЦСКА-София - Порту 0:1
Рапид (Вена) - Бешикташ 1:2
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Через несколько минут начинают игратьГруппа А. Лех - Зальцбург, Манчестер Сити - Ювентус
Группа B. Русенборг - Арис, Атлетико - Байер
Группа C. Гент - Лилль, Спортинг - Левски
Группа D. ПАОК - Динамо (Загреб), Вильяреал - Брюгге
Группа E. БАТЭ - Алкмаар, Шериф - Динамо
Группа F. Палермо - Лозанна-Спорт
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