Карпаты и Металлист проиграли свои матчи с одинаковым счетом

Результаты второго тура Лиги Европы

Завершились матчи второго тура Лиги Европы в группах G-L Группа F ЦСКА - Спарта 3:0 Группа G Хайдук - Андерлехт 1:0 Зенит - АЕК 4:2 Группа H Оденсе - Штутгарт 1:2 Янг Бойз - Хетафе 2:0 Группа I Металлист - ПСВ 0:2 Сампдория - Дебрецен 1:0 Группа J Боруссия - Севилья 0:1 ПСЖ - Карпаты 2:0 Группа K Утрехт - Ливерпуль 0:0 Стяуа - Наполи 3:3 Группа L ЦСКА-София - Порту 0:1 Рапид (Вена) - Бешикташ 1:2 *** Через несколько минут начинают играть Группа А. Лех - Зальцбург, Манчестер Сити - Ювентус Группа B. Русенборг - Арис, Атлетико - Байер Группа C. Гент - Лилль, Спортинг - Левски Группа D. ПАОК - Динамо (Загреб), Вильяреал - Брюгге Группа E. БАТЭ - Алкмаар, Шериф - Динамо Группа F. Палермо - Лозанна-Спорт

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