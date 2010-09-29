Результаты второго тура Лиги чемпионов (группы A-D)

Завершился игровой день Лиги чемпионов, в котором команды из групп A-D сыграли матчи второго тура.

Группа A Тоттенхэм - Твенте 4:1

Интер - Вердер 4:0

После двух туров у Интера и Тоттенхэма по 4 очка, у Вердера и Твенте - по 1

В третьем туре (20 октября) играют Интер - Тоттенхэм, Твенте - Вердер

Группа B

Шальке 04 - Бенфика 2:0

Хапоэль - Лион 1:3

После двух туров у Лиона - 5 очков, у Бенфики и Шальке - по 3, у Хапоэля - 0

В третьем туре играют Шальке-04 – Хапоэль, Лион - Бенфика

Группа C Валенсия - МЮ 0:1

Глазго Рейнджерс - Бурсаспор 1:0

После двух туров у МЮ и Рейнджерса - по 4 очка, у Валенсии - 3, у Бурсаспора - 0

В третьем туре играют Рейнджерс – Валенсия, МЮ - Бурсаспор

Группа D

Рубин - Барселона 1:1

Панатинаикос - Копенгаген 0:2

После двух туров у Копенгагена - 6 очков, у Барселоны - 4, у Рубина - 1, у Панатинаикоса - 0

В третьем туре играют Панатинаикос – Рубин, Барселона - Копенгаген