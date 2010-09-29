Металлист просит у Генпрокуратуры защиты от ФФУ

Руководство ФК «Металлист» обратилось в Генеральную прокуратуру Украины с просьбой вмешаться в ситуацию, сложившуюся вокруг расследования Федерацией футбола Украины дела о так называемом договорном матче межу клубами Премьер-лиги «Металлист» (Харьков) и «Карпаты» (Львов).

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ФК «Металлист» со ссылкой на президента клуба Александра ЯРОСЛАВСКОГО.

По его словам, ФФУ, «выступившая инициатором обращения в Генпрокуратуру по поводу матча двухгодичной давности, в котором «Металлист» одержал победу над «Карпатами» со счетом 4:0, по непонятным причинам не учла выводов прокуратуры и суда о том, что следствием не установлено событие преступления (факт подкупа за проигрыш) в этом матче и отказано в возбуждении уголовного дела». Вместо того чтобы положить в основу своих решенный выводы прокуратуры и суда, «как это делается во всем футбольном мире, считает А.ЯРОСЛАВСКИЙ, «ФФУ не только несправедливо наказывает оба клуба и продолжает расследование, но и в лице ее чиновников делает заявления, дискредитирующие прокуратуру».

«27 сентября 2010 года мы отправили официальное обращение в ФФУ, копию которого отослали в УЕФА, в котором просим разъяснить сложившуюся ситуацию. Лично я не понимаю, как при решениях прокуратуры и суда могут проводиться какие-то еще расследования. И каких результатов мы ждем. Считаю, что в данной ситуации должны разбираться компетентные органы, в частности, Генпрокуратура. И я направляю обращение в Генпрокуратуру, в связи с многочисленными заявлениями ряда работников ФФУ, которые в своих интервью и заявлениях, до вынесения окончательного решения по делу, позволили себе ряд высказываний, дискредитирующих Генпрокуратуру», - сказал А.ЯРОСЛАВСКИЙ.

Причину происходящего он объясняет нездоровой атмосферой, сложившейся в украинском футболе, и попытками убрать «Металлист» как конкурента в футболе.

«Все попытки давления на наш клуб – это произвол. Всё, что происходит в украинском футболе – это нездорово. Мы понимаем причины происходящего. И лично я. Это попытки хозяев киевского «Динамо», которые имеют рычаги в определенных организациях, которые оказывают влияние на украинский футбол, воспользоваться ситуацией и отодвинуть «Металлист» от достижения результатов, от игры в Лиге чемпионов, в Лиге Европы», - заявил А.ЯРОСЛАВСКИЙ и добавил: «мы будем всеми законными методами и способами защищать честь и достоинство своего клуба».

Он сообщил, что намерен обратиться в Лозаннский арбитражный суд, если апелляционный комитет ФФУ оставит в силе решение КДК о ранее объявленных санкциях к «Металлисту».

«Мы будем обращаться в Лозанну. Лично я не верю в положительный исход для «Металлиста» в апелляционном комитете. За это время, с февраля, чиновниками федерации в прессе постоянно нагнетается обстановка тезисом о том, что это очень слабое наказание, «Металлист» ждет более сильное наказание, замолчите, никуда не ходите, сидите тихо, радуйтесь тому, что КРАСНИКОВУ (Евгению КРАСНИКОВУ, генеральному директору ФК «Металлист» - УНИАН) запретили пожизненно заниматься футболом, а с «Металлиста» сняли 9 очков. Но этого не будет, мы будем идти до конца. Нашей целью является установление истины, хотя прокуратура и суд ее уже установили», - заявил А.ЯРОСЛАВСКИЙ.

«Наша ситуация, констатировал президент ФК «Металлист», - это явный признак того, что не все хорошо в украинском футболе».

Как сообщал УНИАН, заседание Апелляционного комитета ФФУ по рассмотрению жалоб футбольных клубов «Металлист» и «Карпаты» на решение КДК ФФУ от 2-9 августа о признании виновными этих команд в нарушении правил «Честной игры» состоится 5 октября 2010 г.

В августе 2010 г. Контрольно-дисциплинарный комитет ФФУ признал договорным матч 26-го тура 17-го чемпионата Украины между клубами «Металлист» (Харьков) и «Карпаты» (Львов), который состоялся 19 апреля 2008 р. в Харькове, и снял с обеих команд по 9 очков в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

18 августа э.г. ФК «Металлист» выступил с апелляцией на решение КДК ФФУ.

В апреле 2010 г. прокуратура Харьковской области отказала в возбуждении уголовного дела в отношении указанного матча «Металлист» - «Карпаты» из-за «отсутствия события преступления».