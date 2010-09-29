IBF отказалась выдать санкцию на бой Кличко и Тони

Руководство Международной федерации бокса (IBF) отказалось выдать санкцию на проведение 11 декабря боя в супертяжёлом весе между чемпионом мира Владимиром Кличко и бывшим чемпионом мира в трёх весовых категориях Джеймсом Тони. Причина заключается в том, что Тони давно не выходил на ринг – предыдущий бой он провёл год назад.

«Известно, что Кличко имеют большое влияние на все эти санкционирующие организации, и это ещё одна попытка Владимира избежать боя со мной, — заявил Тони Fighthype.com. — Я как будто в чёрном списке. Ты рискуешь своей жизнью в этом спорте, и вот что получаешь за это в благодарность».

По мнению Тони, другие кандидаты в претенденты на титул IBF не идут с ним ни в какое сравнение, несмотря на то, что другие дрались чаще: «Это может быть один из членов клуба «Мешок месяца». Я слышал имя Жана-Марка Мормека, Чонси Велливера, и парня из Британии с послужным списком 14-0 по имени Дерек Чисора. Кто бы это ни был, он не ровня Джеймсу Тони, и Владимир понимает это».

Газета.Ru